Monaco - OL fait partie du multiplex sur DAZN le 10 mai (21h)

Après la réception de Lens ce dimanche (17h15), l’OL se déplacera à Monaco le samedi 10 mai à 21h. Cette rencontre, certainement décisive dans la course à la Ligue des champions, sera diffusée sur DAZN.

Depuis de nombreuses semaines, la Ligue avait acté les dates de la 33e et de la 34e journée. Comme à chaque fin d’exercice, elles se joueront sous la forme d’un multiplex avec les neuf rencontres jouées en même temps. L’OL savait depuis un moment qu’il se rendrait à Monaco le samedi 10 mai à 21h et la LFP a confirmé cette programmation mardi. Restait encore à savoir sur quelle chaîne serait diffusé ce choc de la Ligue 1. Comme pour une journée traditionnelle, DAZN avait huit choix et un seul pour beIN Sports. Les deux diffuseurs sont tombés d’accord et la chaîne qatarie diffusera en exclusivité le match entre Reims et Saint-Etienne. Ce qui veut donc dire que les supporters lyonnais devront se brancher sur DAZN. Soit pour le multiplex, soit sur l’un des canaux du groupe britannique pour suivre le choc entre l’OL et Monaco.

Les Lyonnais qualifiables en C1 sur le Rocher ?

S’il faudra attendre le résultat de la 32e journée et la réception de Lens dimanche (17h15), les joueurs de Paulo Fonseca devraient logiquement jouer une grande partie de leur avenir en Ligue des champions lors de ce déplacement en Principauté. À trois journées de la fin, les Monégasques sont quatrièmes avec un point d’avance sur l’OL. Il faudra déjà gagner contre Lens à la maison, mais une victoire sur le Rocher dans dix jours et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seraient plus qu’en bonne position pour retrouver la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. À condition de ne faire aucun faux-pas sur les trois dernières journées.