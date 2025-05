Gomes Rodriguez et Barisic avec le groupe pro avant OL - Lens

Ce vendredi, à deux jours du match contre le RC Lens, Paulo Fonseca a convié Alejandro Gomes Rodriguez et Téo Barisic à la séance du jour. Aucun absent n’est à déplorer dans les rangs de l’OL, si ce n’est la longue blessure d’Ernest Nuamah.

Dans le sprint final que s’ouvre devant l’OL, Paulo Fonseca a la chance de compter sur un groupe au complet. Enfin quasi au complet. Le Portugais doit toujours faire sans Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé face au LOSC il y a quelques semaines. Le Ghanéen sera logiquement absent contre Lens, dimanche (17h15), tout comme Alexandre Lacazette. À la recherche de son 200e but sous les couleurs lyonnaises, le capitaine devra attendre le déplacement à Monaco, samedi 10 mai, ou la réception d’Angers, le 17, pour y parvenir. Suite à une accumulation de cartons jaunes, Lacazette est suspendu pour la venue des Sang et Or. Le numéro 10 absent, Georges Mikautadze sera à la pointe de l’attaque dimanche.

Tolisso bien d'attaque

Hormis Nuamah et Lacazette, Fonseca devrait pouvoir compter sur tout son groupe dimanche en fin d’après-midi. Corentin Tolisso a enchaîné les séances collectives après être revenu à la surprise générale contre Rennes, samedi dernier. Tous les voyants sont donc au vert pour l’OL dans sa course à la Ligue des champions. Avec l’absence de match de la réserve ce week-end, Alejandro Gomes Rodriguez et Téo Barisic ont participé à la séance collective. Cette dernière a réuni 20 joueurs de champs et trois gardiens (Perri, Descamps, Diarra) à deux jours d’OL - Lens.