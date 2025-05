Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

En fin de contrat en juin avec l'OL, Nicolas Tagliafico n’a toujours pas tranché pour son avenir. Le latéral ne manque cependant pas de courtisans, à l’image des deux clubs historiques de Buenos Aires.

En février dernier, il nous avait confié ne pas vouloir se précipiter. Interrogé par Olympique-et-Lyonnais sur la suite de sa carrière, Nicolas Tagliafico n’avait pas fermé la porte à une prolongation à l’OL dans les prochaines semaines. Seulement, elle tiendrait avant tout à une participation à la Ligue des champions la saison prochaine et ce n’est pas encore acquis. Parmi les satisfactions lyonnaises de cet exercice 2024-2025, l’Argentin sera une grosse perte, difficile à combler en cas de départ. Mais ce scénario est peut-être bien celui qui tient le plus la corde puisque le champion du monde 2022 n’a jamais caché son désir de découvrir de nouvelles cultures, la Premier League étant notamment parmi les options envisagées et envisageables. Quoi qu’il en soit, à 32 ans, Nicolas Tagliafico est à un virage de sa carrière et ne manque pas de prétendants.

Un retour au pays, mais plus tard pour le latéral ?

En plus de l’OL qui aimerait le prolonger, le latéral gauche a la cote au pays. D’après plusieurs médiaux locaux, une bataille se jouerait au sein de Buenos Aires entre Boca Juniors et River Plate. Les deux géants du football argentin vont disputer la Coupe du monde des clubs et l’un comme l’autre aimerait pouvoir compter sur Nicolas Tagliafico pour cette compétition qui démarrera mi-juin. Est-ce que l’attrait de la compétition peut convaincre le joueur ? Ce dernier envisagerait plutôt une dernière pige en Europe avant de rentrer au pays dans quelques années. Quoi qu’il en soit, Nicolas Tagliafico reste sous contrat jusqu’au 30 juin avec l’OL. Il faudra donc trouver un accord avec le club lyonnais pour les clubs disputant la Coupe du monde à partir de la mi-juin.