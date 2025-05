Philippe Diallo, président de la FFF, et Jean-Michel Aulas (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans un communiqué, l’UNFP a dénoncé la gestion du foot féminin. Le syndicat vise Jean-Michel Aulas, président de la LFFP, tout en lui apportant son soutien pour un avenir meilleur.

Lundi, une assemblée générale s’est tenue en marge de la cérémonie des trophées de la LFFP. Jean-Michel Aulas avait choisi de réunir les acteurs du football français féminin pour faire le point sur la situation en France, qui s’avère de plus en plus critique. De nombreux clubs pros réfléchissent à supprimer leur section féminine et cela n’est pas envisageable pour l’ancien président de l’OL.

Ce dernier a d’ailleurs laissé entendre que des investisseurs étrangers étaient prêts à s’engager afin de favoriser l’essor de la Première Ligue et les échelons supérieurs. Ces effets d’annonce n’ont pas forcément convaincu l’UNFP, qui s’est fendu d’un communiqué ces dernières heures. "Aujourd'hui, les footballeuses ne peuvent plus se satisfaire de continuer à vivre de promesses, sans une convention collective digne de ce nom, à l'égale de celle de leurs homologues masculins". Voilà ce que l'on peut notamment lire dans le communiqué de l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels).

"Trouver un accord collectif et pas une convention inachevée et inacceptable"

Assez critique envers Jean-Michel Aulas, le syndicat est toutefois prêt à suivre le président de la LFFP et ose croire que ces annonces seront suivies d’effets dans les mois ou années à venir. "La meilleure ligue féminine européenne, promise à la France par Jean-Michel Aulas avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, est un bel objectif, auquel les joueuses et l'UNFP veulent bien croire et pour lequel ils sont prêts à pleinement s’investir." Néanmoins, l’Union nationale des footballeurs professionnels s’impatiente de "trouver un accord collectif et pas une convention inachevée et inacceptable comme celle que les clubs voudraient nous ''obliger ‘’."