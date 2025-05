OL - Mercato : direction l’Allemagne pour Vanessa Gilles ?

Prêtée jusqu’à la fin de la saison, Vanessa Gilles espérait prolonger avec l’OL. La défenseuse canadienne se rapprocherait finalement de l’Allemagne et du Bayern Munich.

Elle avait choisi de mettre un petit coup de pression. Au moment de la trêve internationale d’avril, Vanessa Gilles avait profité d’une interview avec un média canadien pour faire passer un message. Aussi bien à la direction de l’OL qu’à la communauté lyonnaise. Quand tout le monde espérait la voir s’engager définitivement avec la formation rhodanienne après trois prêts, la défenseuse avait laissé entendre qu’elle n’était "pas une priorité" chez les dirigeants. Si son désir était bien de rester entre Rhône et Saône, Vanessa Gilles a malgré tout choisi de préparer le terrain sur un probable départ.

Un titre de championne de France pour finir ?

Ces aurevoirs seraient de plus en plus certains désormais alors qu’il reste au maximum trois matchs à jouer du côté de l’OL. Quand bien même les discussions ont eu lieu entre Vanessa Gilles et Vincent Ponsot, la Canadienne devrait retrouver le Angel City FC durant l’été avant de retrouver l’Europe la saison prochaine. Car si l’avenir ne devrait plus s’écrire avec les Fenottes, la championne olympique 2020 souhaite poursuivre sur le Vieux Continent. D’après Kicker, le Bayern Munich aurait flairé la bonne affaire et se serait mis d’accord avec Vanessa Gilles pour une arrivée prochaine et ainsi tourner la page de trois saisons à l’OL.