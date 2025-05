Monaco devra faire sans Golovin contre l’OL le 10 mai

Aleksandr Golovin (Monaco) et Enzo Le Fée (Rennes) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Touché aux adducteurs, Aleksandr Golovin ne refoulera plus les terrains de Ligue 1 cette saison. Le Russe va manquer le sprint final de Monaco, dont le choc contre l’OL le samedi 10 mai.

Dans la course à la Ligue des champions, il est peut-être celui qui avance avec le moins de certitudes. Quatrième de Ligue 1, l’AS Monaco traverse une crise, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Des réunions ont eu lieu ces derniers jours afin de remobiliser tout le monde. Mais le club de la Principauté se serait bien passé de ce nouvel élément contraire dans sa fin de saison. Présent en conférence de presse jeudi avant le match contre Saint-Etienne, Adi Hütter a confirmé l’absence d’Aleksandr Golovin. Pas seulement contre les Verts, mais "jusqu'à la fin de la saison à cause de ses adducteurs".

Une saison tronquée par les blessures

C’est un coup dur pour Monaco qui ne pourra pas compter sur le joueur offensif russe, notamment dans le choc contre l’OL, le samedi 10 mai (21h) au stade Louis II. Néanmoins, Hütter a appris à jouer sans Golovin puisque ce dernier a été freiné par les blessures cette saison. Après avoir été blessé à une cheville en début d'exercice, il a été diminué par des problèmes aux adducteurs depuis la mi-février et n’a disputé que 19 rencontres de Ligue 1 pour seulement trois petits buts.