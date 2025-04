Wendie Renard lors de Paris FC – OL (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

En marge des trophées LFFP ce lundi soir dans lesquels l'OL est bien représenté, Wendie Renard a été conviée à participer à l'assemblée générale de la Ligue concernant l’avenir précaire du foot français féminin.

Il n’y a pas qu’à l’OL que la crise pointe le bout de son nez après l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions. Au sein même du foot féminin français, les temps sont durs et il y a forcément de l’inquiétude dans les instances. La Ligue féminine de football professionnel (LFFP) a entamé des démarches avec d'éventuels repreneurs et fonds d'investissement en vue d'une arrivée massive dans le championnat français. Les clubs professionnels masculins comme Le Havre, Reims ou Montpellier souhaitent faire des économies et se séparer de leur section féminine. Pas la meilleure des promotions quand bien même la LFFP cherche à valoriser le produit.

Une assemblée en marge des trophées LFFP

Jean-Michel Aulas, président de la Ligue, cherche à prendre le taureau par les cornes. Dans une volonté de faire accélérer les choses, l’ancien patron de l’OL a choisi de convier les capitaines de D1 et D2 à l'assemblée générale de la Ligue qui se tiendra ce lundi. Wendie Renard devrait donc être de la partie alors qu’une délégation lyonnaise a pris la direction de Paris afin d’assister à la cérémonie des trophées de la LFFP qui se tiendra ce lundi en soirée. Plusieurs joueuses de l’OL sont en lice, de même que Joe Montemurro dans la catégorie du meilleur coach.