Florian Sotoca suspendu pour OL - Lens

En fin de match face à Auxerre dimanche, le capitaine lensois Florian Sotoca a écopé d’un carton rouge. Il sera donc suspendu pour la rencontre face à l’OL dimanche prochain (17h15), à Décines.

Double coup dur pour le RC Lens dimanche lors de la réception de l’AJ Auxerre. Les hommes de Will Still ne se sont pas grandement mis en confiance. D'autant plus qu'un déplacement au Parc OL se profile le week-end prochain (04/05, 17 h 15). Défaits 4-0 à Bollaert, ils ont subi une lourde claque face à des Bourguignons en confiance et relâchés suite à l’officialisation de leur maintien dans l’élite. Outre cette défaite et les largesses défensives nordistes visibles, le capitaine de la formation artésienne n’a pas franchement aidé ses coéquipiers. Auteur d’une vilaine semelle sur Rudy Matondo en fin de match (85e), Florian Sotoca a été exclu par Mathieu Vernice. Il sera donc suspendu pour le déplacement à Lyon, dimanche. Une bonne nouvelle donc pour l’OL à l’approche de ce rendez-vous crucial pour son avenir européen.

L’OL privé lui d’Alexandre Lacazette

Mais les Rhodaniens devront également faire sans l’un de leurs cadres face à Lens. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Alexandre Lacazette sera, lui aussi, absent pour cette rencontre. Buteur face à Rennes samedi (4 - 1), l’ancien joueur d’Arsenal devrait être logiquement remplacé par Georges Mikautadze sur le front de l’attaque. Impactant lors de son entrée en jeu face aux Bretons, l’international géorgien a marqué sur son deuxième ballon touché. Une sublime reprise de volée acrobatique qui devrait le mettre en confiance avant une titularisation probable face aux Sang et Or ce dimanche.