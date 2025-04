Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En marge de l’élimination en Ligue des champions, Melchie Dumornay avait été mise à l’honneur en championnat. L’attaquante de l’OL a reçu le trophée de joueuse du mois de mars en Première Ligue.

En trouvant la faille à la 80e minute, elle a donné un infime espoir à l’OL. Finalement, Melchie Dumornay aura avant tout sauvé l’honneur des Fenottes dimanche dans la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal (défaite 4-1). En inscrivant son 6e but dans la compétition, l’Haïtienne n’a pas réussi à insuffler un vent de révolte chez les Lyonnaises, menées 4-0 à dix minutes de la fin et qui devaient inscrire trois buts pour accrocher les prolongations. Il n’y aura eu rien de tout ça, mais Dumornay a peut-être été l’une des rares satisfactions de cet échec européen. Il en faudra plus pour atténuer la déception et ce n’est pas un potentiel titre de meilleure joueuse du championnat qui changera la donne.

Deuxième Lyonnaise sacrée cette saison

Ce lundi soir, la numéro 8 lyonnaise fait partie des nommées aux côtés de Lindsey Heaps pour décrocher ce titre avec la concurrence de Clara Matéo. La bataille pour ce trophée LFFP devrait se jouer entre les deux attaquantes et avant le résultat de ce vote, Melchie Dumornay a décroché le titre de meilleure joueuse du mois de mars en Première Ligue. C’est seulement la deuxième fois cette saison qu’une joueuse de l’OL remporte cette distinction individuelle, après Heaps en septembre dernier.