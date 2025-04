Le 28 avril 2012, l’OL défiait l'US Quevilly en finale de la Coupe de France. La courte victoire (1-0) contre le club pensionnaire de National est à ce jour le dernier titre majeur remporté par le club lyonnais.

Dans les trois prochaines semaines, l’avenir sportif de l’OL est en jeu. Remontée à la 5e place, la formation lyonnaise peut encore prétendre à disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Cette participation est presque vitale pour les finances du club et d’ailleurs, après OL - Angers qui marquera les premières festivités des 75 ans, l’avenir au sens large sera en jeu avec le passage devant la DNCG et la confirmation ou non d’une rétrogradation en Ligue 2 à cause de bilans financiers peu convaincants. Ce serait forcément un sacré coup dur pour l’OL, qui accuse le coup sportivement depuis maintenant plusieurs années. Si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont retrouvé l’Europe cette saison avec la Ligue Europa, la disette de titres continue de s’étirer dans le temps.

Un succès qui mettait un terme à quatre ans sans titre

En ce lundi 28 avril 2025, l’OL n’a plus soulevé de trophées majeurs depuis treize ans désormais. Il y a bien eu un Trophée des champions en juillet 2012, mais il est loin d’avoir le même prestige qu’une Coupe de France. Cette dernière reste à ce jour le dernier titre remporté par l’OL, malgré plusieurs finales ou demi-finales disputées depuis plus d’une décennie désormais. Le 28 avril 2012, le club lyonnais affrontait l’US Quevilly, alors pensionnaire de National, et tentait de sauver sa saison. Sous les ordres de Rémi Garde, les coéquipiers de Cris s’en remettront à un but de Lisandro Lopez, sur une passe d’Alexandre Lacazette, juste avant la demi-heure de jeu pour mettre fin à quatre ans sans titre. L’OL ne s’imaginait sûrement pas à ce moment-là que cette coupe serait le dernier grand trophée…

La composition de l’OL : Lloris - Réveillère, Cris, Lovren (B. Koné, 18e), Cissokho - Gonalons, Källström, Gourcuff (Grenier, 67e) - Lacazette, Lopez, Gomis (Briand, 82e)