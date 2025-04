Ligue 1 : Jérémy Stinat au sifflet d’OL - Lens

Après la victoire contre Rennes samedi dernier, l’OL reçoit une deuxième fois de suite à Décines avec la venue du RC Lens. Un match comptant pour la 32e journée et arbitré par Jérémy Stinat.

Après avoir touché le fond psychologiquement avec l’élimination en Ligue Europa et la défaite dans le derby contre Saint-Etienne, l’OL a relevé la tête avec la manière samedi contre Rennes. En l’emportant 4-1 contre les Bretons, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette continuent de croire à la Ligue des champions et ont même gagné une place au classement. À trois journées de la fin, le suspense est à son comble et il faudra un sans-faute pour espérer toucher du doigt l’espoir d’un retour en C1 la saison prochaine. La première de ces "trois finales" se tiendra encore du côté du Parc OL avec la réception du RC Lens, dimanche à 17h15. Comme Rennes, les Lensois n’ont plus rien à jouer dans cette fin de championnat, mais viennent de prendre une claque contre Auxerre. Attention donc à la réaction d’orgueil.

Cible de critiques et d'insultes après Auxerre - OM en février

Pour cette rencontre du multiplex dominical de 17h15 sur DAZN, Jérémy Stinat aura la tâche de faire respecter les lois du jeu pendant 90 minutes. Le natif de Chartres (46 ans) a arbitré l’OL et Lens à deux reprises cette saison avec un nul et une victoire pour les Lyonnais contre deux nuls pour les Sang et Or. Il avait été au cœur d’un tapage médiatique en février dernier suite au match entre Auxerre et l’OM.

La victoire bourgignonne (3-0) avait provoqué la colère de Pablo Longoria, avançant que les arbitres étaient corrompus. Une semaine plus tard, Paulo Fonseca voyait rouge contre Brest et prenait cher en partie à cause du contexte autour de l’arbitrage français. Dimanche après-midi, Jérémy Stinat sera assisté de Christophe Mouysset et Mehdi Rahmouni. Officiant d’ordinaire en Première Ligue, Victoria Beyer assistera Nicolas Rainville à la VAR pour ce match de Ligue 1.