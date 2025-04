La réserve de l'OL connaît la date de sa finale de Premier League International Cup. Rendez-vous le 7 mai à 20 heures contre Nottingham Forest.

Et si le premier titre de l'OL sous John Textor était celui-ci ? Très attaché à l'académie et aux jeunes talents, le patron d'Eagle Football pourrait voir une équipe de son club soulever un trophée d'ici quelques jours. Qualifiée pour la finale de la Premier League International Cup (PLIC), la réserve devra gravir la dernière marche le 7 mai prochain.

Qui pour les entraîner ? Pierre Chavrondier, ou bien Gueïda Fofana reprendra-t-il sa place après son très court intérim du côté de Molenbeek ? Nous devrions assez vite connaître la réponse. En attendant, les Gones ont une dizaine de jours pour préparer cette grosse échéance.

Les partenaires de Romain Perret sont maintenant entièrement tournés vers cette finale. Encore plus après le revers 2 à 0 chez le leader et champion Limonest samedi. Il feront face à Nottingham Forest lors de ce match. La partie aura lieu au City Ground du club anglais. L'abitre de ce duel donnera le coup d'envoi à 20 heures, une rencontre diffusée sur OL Play.

Entre l'objectif de podium toujours d'actualité et cette finale, la fin de saison s'annonce rythmée pour le groupe Pro 2. Si les Rhodaniens restent sur deux revers en National 3, leur parcours est presque immaculé dans ce tournoi. Ils ont éliminé successivement Valence (0-3) et Fulham (0-2), et n'auront pas grand-chose à perdre face à la formation des Midlands.