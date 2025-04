OL académie : 4 Fenottes participeront à l'Euro U17

L’équipe de France féminine avec les joueuses de l’OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah @FFF

L'Euro U17 aura lieu du 5 au 17 mai prochain. L'équipe de France comptera sur quatre Fenottes, présentes dans le groupe convoqué pour la compétition.

Nous approchons petit à petit de l'intersaison, et avec elle, des tournois internationaux de jeunes. Pour lancer les festivités, place à l'Euro U17 féminin. Ce dernier se tiendra entre le 5 et le 17 mai prochain. Il réunira deux groupes de quatre nations, dont la France. Les Bleuettes, victorieuses en 2023 et demi-finalistes l'an dernier, s'appuieront notamment sur quatre Fenottes pour le tournoi.

Déjà convoquées par le sélectionneur, Mickaël Ferreira, au cours de l'exercice 2024-2025, la gardienne Alexane Lambert, la défenseure Océane Moreau-Tranchant, la milieu de terrain Maïssa Fathallah et l'attaquante Camille Marmillot seront de la partie. Elles ont intégré un effectif de 20 joueuses appelées à défendre le drapeau tricolore. Fathallah est l'une des plus jeunes, puisque membre de la génération 2009, quand ses coéquipières, sauf Rachael Adedini, sont nées en 2008.

L'Espagne et l'Italie en phase de poules

Avant d'entamer l'épreuve, les Françaises se sont réunies à Clairefontaine depuis lundi. Elles y resteront jusqu'à mercredi, avant de s'envoler pour le pays hôte, les Îles Féroé. Objectif, terminer à l'une des deux premières places de la poule afin d'accéder aux demi-finales.

Lundi 5 mars, la France affrontera l'Espagne. Une entrée en matière musclée, qui sera précédée d'une rencontre face à l'Italie (08/05). Enfin, cette phase de groupes s'achèvera le dimanche 11 par un duel contre la Pologne. Ensuite, la demi-finale est programmée le 14 mai, et l'éventuelle finale le samedi 17.

Précisons que si les Bleuettes terminent troisième de leur poule, elles disputeront un barrage pour accéder à la Coupe du monde U17. Le Mondial se déroulera au Maroc du 7 octobre au 8 novembre 2025. Les quatre demi-finalistes européens y seront également conviés.