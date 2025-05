Lens a "un sentiment de revanche" face à l'OL

Caleta-Car (OL) contre Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Balayé par Auxerre le week-end dernier à domicile, Lens n'a désormais plus rien à jouer à trois journées de la fin. Mais en affrontant l'OL et Monaco, le club nordiste pourrait bien jouer les arbitres du sprint à la Ligue des champions.

Il était bien plus souriant qu'au moment de la débâcle contre Auxerre dimanche dernier. Un peu moins d'une semaine après avoir mordu la poussière à Bollaert, Will Still a retrouvé son style bien à lui. Ayant critiqué certains comportements individualistes après le 4-0 reçu à la maison, l'entraîneur du RC Lens a appelé ses joueurs à finir la saison de la meilleure des façons. Avec des éléments en fin de contrat et d'autres "en fin de cycle", le Belge veut laisser une image positive dans "une saison qui n'a pas été celle espérée". À trois journées de la fin de la Ligue 1, les Sang et Or n'ont plus rien à jouer avec neuf points de retard sur Strasbourg, mais surtout un goal-average négatif.

"On sait ce qu'il reste à jouer pour l'OL"

Toutefois, dimanche (17h15), les Lensois ne viendront pas faire du tourisme au Parc OL. Le revers contre Auxerre reste toujours en travers de la gorge de Will Still, qui vient à Décines avec "un sentiment de revanche surtout par rapport à nous-mêmes. On sait que ce qu'on a produit contre Auxerre était insuffisant". Dans cette fin de saison sans enjeux personnels, le RCL pourrait bien jouer les arbitres de la course à la Ligue des champions. Après l'OL dimanche, les coéquipiers d'Adrien Thomasson recevront Monaco lors de la toute dernière journée de championnat. "On sait ce que l'OL a à jouer. On sait que c'est une très, très bonne équipe." Alors Lens trouble-fête de la lutte à la coupe aux grandes oreilles ? Il se pourrait bien, même si l'OL vise très clairement le trois sur trois pour s'éviter tous maux de tête.