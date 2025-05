OL Académie : le programme du week-end

Avant-dernière journée cruciale pour les U17 de l’OL afin de conserver une place en play-off, les U19 masculins également sur le pont. De son côté, la D2 futsal accueillera le leader ajaccien dans un match de prestige.

"Méfiance" sera le maître mot en ce week-end du 3-4 mai pour les U17 d’Amaury Barlet. Pour l’heure, les jeunes de l'OL sont classés à la deuxième place de la phase régulière du championnat national. Mais celle-ci pourrait bien être fragilisée en cas de contre-performance face à Nice à domicile (04/05, 15 heures). D’ailleurs, il vaut mieux parfois être les chasseurs que les chassés. Et les chasseurs sont nombreux derrière les Rhodaniens. Parmi eux, La Duchère (3ᵉ) et Cavigal (4ᵉ) n’ont respectivement qu’un et deux points de retard sur les coéquipiers d’Issiaga Soumah.

Mais Saint-Priest, Nice ou encore Nîmes se font également pressants. L'OL devra donc se méfier des Aiglons. D’autant plus que les Lyonnais ont mis un terme à une longue série d’invincibilité de 7 rencontres le 13 avril à Nîmes, en s’inclinant 20. Amaury Barlet pourra tout de même compter sur le retour de son latéral droit Adam Alioui, vainqueur de la CAN U17 avec le Maroc. Mais également sur la présence de ses deux internationaux français qui se sont mis en valeur à Montaigu. Kenan Doganay et Adil Hamdani ont en effet remporté le prestigieux tournoi U16 face au Portugal, le 21 avril.

Réception de Mulhouse pour les U19

De son côté, Samy Saci devrait avoir moins de pression ce dimanche (04/05, 15 heures). Les U19 sont en effet décrochés au classement (7ᵉ) et n’ont plus grand-chose à espérer. La réception de Mulhouse devrait tout de même leur permettre d’engranger des points en plus face à une équipe en difficulté et qui se bat toujours pour son maintien (13ᵉ). D’autant plus que les Rhodaniens ont effectué une deuxième partie de saison globalement bien meilleure que la première. Néanmoins, ils devront faire sans leur latéral droit Wassim El Abrougui, sélectionné avec la Tunisie pour la CAN U20, qui se tient en Égypte (27 avril - 18 mai).

La D2 futsal pour un match prestigieux

Après une seule petite victoire sur ses 13 premiers matchs, la D2 Futsal de l’OL était en très mauvaise posture. Mais les hommes de David Touré ont su trouver un second souffle et ils se sont bien repris. Ils ont en effet remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres. De quoi leur permettre de bien remonter au classement (6ᵉ). Et entrevoir un peu plus le maintien à deux journées de la fin. Des conditions désormais idéales au moment de recevoir le leader, Ajaccio (03/05, 16 heures).

Le programme de l'académie ce week-end :

U19 : OL - Mulhouse, dimanche 4 mai (15 heures), OL Academy Meyzieu

U17 : OL - Nice, dimanche 4 mai (15 heures), OL Academy Meyzieu

D2 Futsal : OL - Ajaccio, samedi 3 mai (16 heures), Gymnase de l'Entpe (Vaulx-en-Velin)