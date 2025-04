L’OL Futsal poursuit son incroyable remontée en D2

Lanterne rouge il y a encore quelques semaines, l’OL Futsal n’est plus très loin de pouvoir assurer sa présence en D2. Après son succès contre le FC Saint Henri (5-8), la formation lyonnaise est sixième même si rien n’est encore joué à deux journées de la fin.

Qui aurait pu croire à ce scénario ? Incapable de gagner pendant plusieurs mois, l’OL Futsal faisait le dur apprentissage de la D2 qu’il découvrait pour la première fois de son histoire. Dans la zone rouge durant la majeure partie de la saison, la formation lyonnaise était presque condamnée à redescendre même si elle n’était pas décroché dans la course au maintien.

Mais entre départs de certains joueurs durant l’hiver et certains questionnements internes, on se demandait par quel miracle l’équipe de David Touré pouvait se maintenir. Il semblerait que les Lyonnais en apportent un début de réponse depuis quelques semaines. Vainqueur du FC Saint-Henri (5-8) samedi soir, l’OL Futsal vient de signer une quatrième victoire sur ses cinq derniers matchs. Résultat des comptes ? Le club rhodanien est désormais sixième, à un point de la cinquième place.

Un maintien assuré lors de la dernière journée ?

Cette incroyable remontée ne signifie pas pour autant que le maintien est acquis. Si les coéquipiers de Maxime Rey peuvent se payer le luxe de regarder vers le haut, c’est avant tout vers le bas qu’ils doivent faire attention. Ce succès donne certes trois et quatre points d’avance sur la 8e et 9e place, mais il reste encore deux journées et l’OL va recevoir le leader Ajaccio le samedi 3 mai. On en sera plus à ce moment-là avant un déplacement qui devrait quoi qu’il arrive être décisif pour ce maintien face à Plaisance Pibrac, le 10 mai.