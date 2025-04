Bousculé par Arsenal, l’OL féminin a malgré tout pris une courte option sur la qualification en finale à Londres (1-2). Joe Montemurro ne veut pas crier victoire trop vite non plus.

À un quart d'heure de la fin, l'OL a fini par céder après une deuxième mi-temps compliquée. Malgré l'ouverture du score de Kadidiatou Diani, les Fenottes n'ont jamais réussi à vraiment imprimer leur tempo dans cette demi-finale aller à Londres contre Arsenal. Les Gunners ont poussé dans le deuxième acte et ont finalement vu l'arbitre siffler un penalty litigieux contre Christiane Endler, qui n'en revenait toujours pas après le match.

"C'est un scénario dangereux"

Seulement, cette égalisation a eu le mérite de réveiller l'OL féminin qui a pris une option (1-2) grâce à Melchie Dumornay et son but à la 82e minute. "Ce n’est pas encore fini. Peut-être que la pression a été enlevée à Arsenal, a déclaré Joe Montemurro après la rencontre. Ils sont menés 2-1, ils viennent à Lyon. C’est un scénario dangereux. Et c’est une bonne équipe." Malgré l'avance d'un but, tout se jouera au Parc OL dimanche prochain pour savoir qui de l'OL ou d'Arsenal ira à Lisbonne le 24 mai prochain pour la finale de Ligue des champions.