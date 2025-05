Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d’OL – Manchester United (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Pour ne pas avoir rendu en temps et en heure le dossier requis par la FFF, l'OL s'est vu retoquer sa licence européenne. Une situation que le club devrait prochainement rétablir.

Pour l'instant, ce n'est pas forcément très inquiétant. Mais cela en dit tout de même beaucoup sur les soucis hors terrain que connaît l'OL, notamment ici sur le plan administratif. Comme avancé par L'Équipe, le club rhodanien a manqué à ses obligations en ne livrant pas en temps et en heure des documents à la FFF. Un dossier qui doit lui permettre d'obtenir sa licence européenne.

De fait, la Fédération n'a pas pu lui délivrer le précieux sésame. En effet, celui-ci est obligatoire pour pouvoir prétendre à disputer une coupe d'Europe. Aussi bien la Ligue des champions, que la Ligue Europa ou la Ligue Conférence. Or, actuellement sixième du championnat, l'Olympique lyonnais est en course pour vivre une de ces compétitions la saison prochaine.

Un "désalignement interne" cause de ce désagrément

Il a d'ailleurs reconnu son erreur dans un communiqué transmis au média. Il affirme qu'il réglera le problème dans les prochains jours. Pour expliquer ce raté, il pointe du doigt un "désalignement interne en matière de processus et d'exhaustivité des documents qui devaient être fournis."

Ce qui interroge forcément sur la gestion de ce genre de tâche. À la suite de cet imbroglio, l'OL prévoit "plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence. Nous soumettrons rapidement l'ensemble des documents et informations attendus par la FFF, et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier."

Molenbeek a connu presque la même mésaventure

Un cas peu ou prou similaire à ce qu'avait connu Molenbeek, autre formation d'Eagle Football. Dans un premier temps, ce dernier n'avait pas obtenu sa licence professionnelle pour 2025-2026. Une situation depuis revenue à la normale, même si le RWDM évoluera à nouveau en D2 lors du prochain exercice.

Ces errements administratifs ont poussé la FFF à sensibiliser quelques concurrents français pas forcément concernés par la lutte pour les places européennes. L'instance leur demande de potentiellement remplacer au pied levé une équipe défaillante. Un tracas de plus à gérer pour le club rhodanien, qui doit pourtant pleinement se concentrer sur la lutte pour la Ligue des champions sur le terrain.