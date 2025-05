Diego Moreira : "Je voulais me battre pour ma place et pour l'OL"

Joueur de l’OL durant quatre petits mois, entre septembre 2023 et janvier 2024, Diego Moreira a peut-être connu la pire période du club au 21e siècle. Pour autant, il était arrivé avec de grandes ambitions personnelles, malgré la situation sportive lyonnaise.

Après la perte de Bradley Barcola à l’été 2023, parti vers le PSG, John Textor a bien eu du mal à trouver son remplaçant. Un ailier rapide, percutant et fin techniquement. Voilà ce que recherchait le propriétaire américain de l’OL. Des pistes avaient été activées, comme celles de Bryan Gil, alors à Tottenham, ou encore Demarai Gray (Al-Etiffaq), à l’époque du côté d’Everton. Tout cela le dernier jour du mercato, début septembre. Mais ces pistes étaient bien trop onéreuses par rapport aux sanctions de la DNCG dont faisait l’objet l’OL à cette période.

Un encadrement salarial qui a complexifié les affaires des dirigeants rhodaniens. Lesquels se sont finalement penchés sur un jeune prospect de Chelsea dans les dernières heures du mercato. Une signature sur le gong donc pour Diego Moreira. Le Portugais évoluait alors avec la réserve du club londonien. Une situation sportive personnelle à laquelle il voulait mettre un terme, comme il l’a récemment confié lors d’une interview donnée à InstantFoot. "Je sortais de deux ans où j’avais fait du U21 en Angleterre (avec Chelsea). Je ne pense pas que ça aurait été bénéfique pour moi de continuer. Il fallait que je grandisse et que je prenne encore plus d’expérience".

"Je suis très content quand je signe à l’OL, malgré la situation du club"

Pour autant, l’arrivée de l’international espoir portugais n’a pas franchement changé quoi que ce soit à la mauvaise dynamique sportive de l’OL. Mais il a tenu à expliquer qu’il avait fait un choix logique compte tenu des départs de joueurs. Et destiné à lui faire prendre davantage d’expérience. "Barcola partait à Paris. De mon côté, ça s’est fait après des discussions agent-club. Et je suis très content quand je signe à l’OL, malgré la situation du club. J’y vais dans l’optique de me dire que je vais me battre pour ma place, mais aussi pour le club, pour les fans et je vais essayer de gagner un maximum d’expérience", a-t-il ajouté.

Diego Moreira brille aujourd’hui à Strasbourg

Une expérience emmagasinée grâce à des coéquipiers qui avaient connu de grands clubs et remporté de nombreux titres, comme l’a souligné l’actuel ailier strasbourgeois. "J’arrive aussi dans un vestiaire qui comprenait beaucoup de personnalités. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Rayan Cherki, Dejan Lovren. Ce sont des joueurs qui ont connu de grandes choses". Avec ses 9 petits matchs, ses 381 minutes de jeu et aucune statistique (0 but, 0 passe décisive), Chelsea avait tout de même décidé de casser le prêt de son joueur grâce à une clause spéciale dès janvier. Un départ qui s'est fait peu avant la remise en forme de l'OL et la remontée incroyable des hommes de Pierre Sage en Ligue 1. Diego Moreira a donc quitté la capitale des Gaules durant le mercato hivernal, quatre mois après son arrivée, et a terminé la saison à Chelsea.

Mais lorsque la multipropriété vous tient, elle ne vous lâche pas. Et l’ancien Lyonnais le sait bien. BlueCo, possédant Chelsea, mais aussi plus récemment Strasbourg, le propriétaire Todd Boehly a vite envoyé son joueur refaire ses gammes en France dès l'été 2024. En terres alsaciennes, Diego Moreira est un tout autre joueur. Un jeune talent qui a désormais éclos et qui brille sous les ordres de Liam Rosenior, l’une des révélations de la saison sur les bancs de Ligue 1. Auteur de 2 buts et 7 passes décisives, l’ancien Lisboète s’éclate sous ses nouvelles couleurs. Et il est l’un des acteurs principaux de la folle saison du "Racing", en course pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.