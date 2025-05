L'OL veut être "imprévisible" et "offensif" grâce à son milieu

Corentin Tolisso célèbre son but avec ses coéquipiers lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec un quatuor Tolisso - Matić - Cherki - Almada pour mener le jeu, l'OL se montre régulièrement convaincant. Quatre hommes déterminants en cette fin de saison.

Sauf énorme surprise, ou désagrément, ces quatre-là ne devraient pas quitter le 11 de départ lors des trois dernières rencontres de la saison. À vrai dire, plus les matchs ont passé, plus on se rendait compte qu'ils paraissaient indispensables à cet OL. Un quatuor Corentin Tolisso - Nemanja Matić - Rayan Cherki - Thiago Almada qui permet aux Lyonnais d'imposer leur tempo et leur style par leur position dans l'entrejeu.

La précédente affiche qu'ils ont disputée ensemble, face à Rennes, fut d'ailleurs un modèle du genre. Il s'agit de l'une des prestations les plus abouties depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, avec potentiellement le succès à Auxerre (1-3). Point commun entre les deux ? Ce sont les deux dernières parties auxquelles le quatuor a pris part.

De quoi réjouir l'entraîneur portugais. "J'ai beaucoup apprécié la confrontation contre le Stade Rennais. Nous avons joué avec intensité, en faisant preuve de patience avec le ballon pour trouver le meilleur moment pour attaquer. Défensivement aussi, la prestation fut qualitative, a-t-il applaudi. On a fait beaucoup de bonnes choses globalement. Nous devons poursuivre comme cela."

Tolisso meilleur en 10, mais plus utile à l'OL avec Matić ?

Pendant un temps, l'ancien coach lillois a aligné Tolisso en numéro 10, mais l'incorporation d'Almada a changé la donne. S'il estime que la meilleure place pour l'ex-Bavarois est "d'évoluer plus haut sur le terrain", il le positionne dans le double pivot afin que son équipe "soit moins prévisible" et "plus offensive".

Le duo Tolisso - Matić offre à l'Olympique lyonnais "la possibilité de jouer de l'avant avec Thiago (Almada) et Rayan (Cherki). Dans cette configuration, Tolisso peut venir de loin et arriver près de la surface. On a cette faculté car il (Tolisso) est très intelligent. Il comprend quand il doit se rapprocher de Matić et quand il peut aller dans les derniers mètres", a décrypté Fonseca.

Deux meneurs et redoutables passeurs

Ajoutons à ces éléments d'expérience deux meneurs de jeu aux styles différents, mais deux passeurs redoutables : Almada (5 offrandes) et Cherki (10). Les deux jeunes footballeurs font d'ailleurs le bonheur des attaquants. "Avec des joueurs comme eux, quand je fais mon appel, je sais que la balle va venir. Il faut toujours être prêt pour recevoir un ballon que les autres ne voient pas", racontait Georges Mikautadze.

Un danger que soulignait aussi le technicien de 52 ans, appuyant notamment sur l'évolution d'Almada, dont on parle peut-être un peu moins que l'international Espoirs français. "Avec eux, on est aussi plus offensifs. Almada est très bien en ce moment. Il a la capacité de prendre de bonnes décisions, ne perd presque jamais le ballon. Il est en plus fort mentalement, a-t-il détaillé. C’est un garçon très important pour nous actuellement, tout comme les autres."

Un quatuor complété par un ailier de profondeur

Forcément, cela implique de "sacrifier" un avant-centre, puisque Malick Fofana, et auparavant Ernest Nuamah, occupent le rôle de l'ailier de profondeur. Il faut donc alterner entre Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, même si le Géorgien aurait voulu partager plus de rencontres avec son ainé. "Quand je suis arrivé, on m’a dit qu’on allait jouer ensemble. J’aurais aimé avoir plus de temps de jeu avec lui, a-t-il confié. C’est le football, c’est comme ça. Les coachs font leurs choix. Ç'aurait pu bien marcher sur le terrain." Effectivement, mais aujourd'hui, il semble que la meilleure formule pour l'OL soit celle-là.