Avec 10 passes décisives chacun, Rayan Cherki et Bradley Barcola sont les meilleurs passeurs du championnat cette saison. Ils sont talonnés par Gaëtan Perrin, autre pur produit du centre de formation de l’OL.

Sur les réseaux sociaux, il arrive souvent que certains internautes se prêtent au jeu d’un onze de l’OL avec seulement des joueurs formés à l’Académie. Le nombre est tellement imposant que le club lyonnais pourrait facilement faire deux groupes de 20 pour tenter de rivaliser avec les autres clubs de Ligue 1. La formation lyonnaise n’est plus à faire depuis toutes ces années et même si les résultats sont en dedans depuis quelque temps, il n’en reste pas moins que l’Académie garde une solide réputation. Si l’on attend de savoir quel sera le futur jeune à se faire une place dans le groupe pro, ce dernier pourra toujours prendre l’exemple de ses ainés dans une saison 2024-2025 qui fait la part belle aux Lyonnais passés par le centre.

Qui finira meilleur passeur cette saison ?

Ce n’est pas pour déplaire certains formateurs, mais depuis la 31e journée de Ligue 1 disputée le week-end dernier, le classement des meilleurs passeurs du championnat sent bon le "69". En trouvant Georges Mikautadze pour le quatrième but de l’OL contre Rennes, Rayan Cherki a délivré sa 10e offrande cette saison. Il rejoint surtout Bradley Barcola en tête du classement et les deux anciens coéquipiers risquent de se tirer la bourre jusqu’à la fin de la saison. Ils devront malgré tout se méfier de ce qu’il se passe derrière, car un certain Gaëtan Perrin pousse après avoir réalisé sa 9e passe avec Auxerre dans le large succès contre Lens (4-0). Trois joueurs passés par l’OL Académie, de quoi rendre fier certains éducateurs comme Amaury Barlet.