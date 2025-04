Première Ligue : l’OL féminin accueillera Dijon le 11 mai à 15h15

Éliminé en Ligue des champions, l’OL féminin va tenter de sauver sa saison avec un titre de champion de France. Cela passera par une demi-finale de play-offs contre Dijon. La rencontre se jouera le dimanche 11 mai à 15h15 au Parc OL.

Il reste bien un match de saison régulière du côté de Bourgoin-Jallieu pour affronter Le Havre. Toutefois, les regards pointent déjà vers la demi-finale de play-offs contre Dijon. Encore faut-il réussir à relever la tête après l’échec en Ligue des champions et cette élimination contre Arsenal. Les coéquipières de Wendie Renard vont avoir dix jours pour se remettre avant de se rendre en Isère le 7 mai (17h) mais c’est bien la date du 11 mai qui est la plus importante pour l’OL féminin. Avec les désillusions en Coupe de France et en Ligue des champions, il ne reste plus que le championnat pour ne pas finir bredouille dans cette saison 2024-2025. La première étape se tiendra au Parc OL, car, en qualité de première de saison régulière, les Fenottes ont gagné le droit de jouer les play-offs à la maison.

Un pack play-offs pour "plus facilement remplir le stade"

La venue de Sébastien Joubert et des joueuses dijonnaises se fera le dimanche 11 mai en plein milieu d’après-midi. Le coup d’envoi est en effet fixé à 15h15 et le club lyonnais espère que les supporters répondront présents, après les 20 000 pour OL - Arsenal. En ce sens, face aux dates trop rapprochées entre la demie et la finale prévue le 16 mai, la direction lyonnaise a mis en vente un pack "demie et finale" permettant ainsi d’avoir sa place pour la finale à Décines. Encore faut-il se qualifier et Vincent Ponsot a d’ailleurs bien expliqué que cette opération "n’était pas un excès de confiance, mais un moyen de remplir plus facilement le stade si l’OL venait à se qualifier." Il faudra pour cela faire le travail sur le terrain et ne pas tomber dans le piège dijonnais.