Caleta-Car (OL) contre Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Corrigé par Auxerre dimanche dernier à domicile, le RC Lens n’a plus rien à jouer dans cette fin de saison. La faute à une irrégularité et à l’absence de série positive.

Dans cette fin de saison à suspense, les supporters de l’OL n’ont qu’un seul mot à la bouche : Monaco. Sur les trois matchs qu’il reste à disputer en Ligue 1, le déplacement en Principauté est forcément celui qui attire le plus d’attention. Avec un seul point entre les deux équipes et une possibilité d’être en Ligue des champions à la fin, difficile de ne pas être impatient. Pourtant, pour que ce choc garde toute sa saveur le 10 mai prochain (21h), il faudra déjà que l’OL fasse le travail contre Lens, dès ce dimanche à Décines. Pour revoir la C1, les Lyonnais se doivent de faire un sans-faute. Cela commence dès la venue des Sang et Or au Parc OL.

Quatre défaites de suite en février

Cette deuxième réception de suite ressemble un peu à ce qui avait déjà pu être observé lors de la journée précédente. Seule la confiance entre Rhône et Saône est bien différente. Néanmoins, c’est un adversaire qui n’a plus rien à jouer qui se présentera dimanche en fin d’après-midi (17h15). Quand Rennes était dixième, le RC Lens pointe à la huitième place. Toutefois, les joueurs de Will Still n’ont pas plus d’objectif que leurs prédécesseurs venus à Décines. Avec neuf points de retard sur Strasbourg, ils ne seront pas européens la saison prochaine.

Ils restent d’autant plus sur une cinglante défaite à Bollaert contre Auxerre (0-4). Une claque qui a donné lieu à quelques sorties médiatiques de Still sur l’envie lensoise. Un symbole de la saison nordiste. Incapable d’enchaîner une vraie série, le RC Lens alterne entre une victoire et une défaite depuis un mois. Les Lyonnais espèrent que ces montagnes russes ne se prolongeront pas dimanche et que le club lensois enchaînera une deuxième défaite de suite pour la première fois depuis février - début mars (quatre de suite).