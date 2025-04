Avec un mercato estival qui s’annonce mouvementé, l’OL va devoir combler certains manques, notamment sur le plan offensif. Eseosa Sule, jeune attaquant de West Bromwich Albion, serait sur les tablettes lyonnaises.

Après le pari pour l’instant réussi avec Alejandro Gomes Rodriguez, l’OL va-t-il de nouveau aller piocher en Angleterre pour s’offrir un jeune talent offensif ? Ces dernières heures, le nom d'Eseosa Sule est lié à celui du club lyonnais pour une venue durant l’été. La rumeur est venue directement d’Écosse et du Daily Record puisque le jeune attaquant (19 ans) a été formé du côté du Celtic Glasgow. En fin de contrat avec West Bromwich Albion à la fin de la saison, Sule serait également suivi par Newcastle.

Aucun match pro pour le moment

Bien qu’il n’ait pas encore joué avec l’équipe première de West Brom, il a marqué neuf buts lors de ses 11 derniers matchs pour les Baggies en Premier League 2 et en Premier League Cup. Au total cette saison, Sule a délivré cinq passes décisives et inscrit 13 buts en 29 apparitions. Au sein du club anglais, le forcing serait en train d'être fait pour pouvoir le garder et lui faire disputer ses premières minutes en pro. Natif de Glasgow, l’attaquant a néanmoins choisi de porter les couleurs du Nigéria.