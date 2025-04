Après son très court passage à Molenbeek, Gueïda Fofana va bel et bien reprendre les rênes de l’équipe réserve de l’OL. Il sera notamment sur le banc lors de la finale de la Premier League International Cup face à Nottingham Forest, le 7 mai.

En Belgique, on ne se souviendra pas vraiment du passage de Gueïda Fofana du côté de Molenbeek. D’abord parce qu’il fut très court (à peine une semaine) et parce que l’objectif fixé n’a pas été atteint. En effet, le club bruxellois de John Textor visait la montée en première division lors des barrages d’accession. Le dirigeant avait pour cela envoyé son entraîneur du groupe Pro 2 lyonnais, alors en pleine réussite entre Rhône et Saône. Opposé à Lokeren en quarts de finale, le RWDM a pourtant bien cru se qualifier pour le dernier carré. Menant 3 - 0 lors du match retour, après s’être inclinés 2 - 0 sur la pelouse de leur adversaire, les coéquipiers de Mohamed El Arouch ont finalement subi une remontée de deux buts en fin de match. Un scénario qui a dû replonger le propriétaire américain dans le cauchemar lyonnais à Old Trafford (5 - 4).

Fofana assurait l’entraînement de la réserve mardi

Un petit match sur le banc, une élimination et Gueïda Fofana était déjà de retour à l’OL. En effet, l’ancien milieu de terrain a repris sa tenue de coach de la réserve depuis le début de la semaine. Il sera donc sur le banc pour la finale de la Premier League International Cup face à Nottingham Forest, le mercredi 7 mai (20 heures). Supplée à Limonest par son adjoint Pierre Chavrondier, il devrait également assurer la fin de saison en championnat. Il reste en effet deux rencontres aux jeunes Lyonnais, qui auront lieu après la PLIC. La réception de La Duchère et un déplacement à Thonon-Évian.

Retenu pour le BEPF 2025-2026

Ces trois confrontations pourraient être les trois dernières de Gueïda Fofana. À la tête de la réserve depuis 2019, il est en fin de contrat en juin 2025. Par ailleurs, il a été admis pour intégrer la formation au brevet d’entraîneur professionnel de football en 2025 - 2026. Un nouvel objectif de carrière qui pourrait mettre en péril son avenir à l’OL. D’autant plus qu’il prendra part à 13 sessions pour le BEPF, prévues entre juin 2025 et juin 2026. De quoi bien garnir son emploi du temps.