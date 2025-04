Cherki et Perri représenteront l’OL aux trophées UNFP

Ce mercredi, les nommés aux différents trophées UNFP ont été dévoilés. Lucas Perri, pour le meilleur gardien, et Rayan Cherki, pour le meilleur joueur, représenteront l’OL.

Il reste trois matchs à l’OL pour aller chercher une première place qualificative en Ligue des champions depuis quatre saisons. Cinquième à un point de cet objectif, le club lyonnais a neuf points à prendre pour être certain d’être de la partie. En attendant de connaître le dénouement de cette course à l’Europe, certains joueurs rhodaniens ont déjà marqué de leur empreinte ce nouvel exercice de Ligue 1. C’est notamment le cas de Rayan Cherki.

Si l’on pouvait peut-être espérer que Corentin Tolisso profite de ses bonnes performances et de son renouveau, le milieu a finalement laissé sa place à son cadet. Cette saison 2024-2025 marque celle de l’éclosion pour Cherki, désormais régulier et qui en est actuellement à neuf passes décisives et huit buts. Ces statistiques permettent au numéro 18 d’être nommé dans la catégorie du meilleur joueur pour la cérémonie des trophées UNFP.

Le PSG va-t-il tout rafler ?

Le joueur offensif ne sera pas le seul Lyonnais présent pour ce rendez-vous annuel du football français qui se tiendra le 11 mai. Propulsé dans le but de l’OL après six mois d’apprentissage, Lucas Perri a déjà fait oublier Anthony Lopes et est nommé pour le titre de meilleur gardien. Il fera face à Donnarumma (PSG), Chevalier (Lille), Rulli (OM) et Petrovic (Strasbourg). S’il reste perfectible sur certains aspects, notamment les sorties aériennes et son jeu au pied, le Brésilien a joué les murailles à plus d’une reprise. Sa formation espère d’ailleurs qu’il continuera à performer contre Lens, Monaco et Angers afin d’accrocher cette qualification pour la Ligue des champions.