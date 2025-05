OL - Lens : un déplacement encadré pour les supporters lensois

Les supporters lensois sont bien autorisés à se déplacer du côté du Parc OL dimanche. Mais ce voyage se fera de manière très encadrée.

Pour le deuxième week-end de suite, plus de 50 000 personnes devraient être présentes dans les tribunes du Parc OL. Après les 51 000 spectateurs face à Rennes (4-1), l'Olympique lyonnais s'attend à nouveau à une belle affluence dimanche à 17h15 pour le match contre Lens comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Une rencontre à laquelle assisteront plusieurs centaines de Lensois. Le secteur réservé aux visiteurs pourra recevoir au maximum 1.000 supporters. Mais leur voyage dans le Rhône se fera de manière extrêmement encadrée. En effet, un arrêté préfectoral plane sur cette affiche.

Respecter le protocole pour accéder au stade

Ainsi, chaque individu se prévalant de la qualité de fan des Sang et Or, ou se comportant comme tel, sera interdit d'accès au stade le dimanche 4 mai de 8 heures à minuit s'il n'a pas respecté l'obligation de déplacement collectif. Le transport est organisé par l'association des supporters artésiens. Reconnus et placés sous escorte policière à Mionnay, les cars rejoindront directement l'enceinte décinoise.

Idem pour les spectateurs venant de la région lyonnaise. À l'aide d'une contremarque, pourront rallier avec leur véhicule particulier l'espace pour les visiteurs.

Les Lensois interdits du centre-ville de Lyon

Par ailleurs, les fans Nordistes ne seront pas autorisés à circuler dans le centre-ville de Lyon le dimanche. Seront concernées les personnes portant une écharpe, un maillot ou un drapeau du club Sang et Or.

Pour justifier ces mesures, les autorités estiment que depuis le premier titre de l'OL en 2002, acquis aux dépens de Lens, "une rivalité s'est développée entre les ultras des deux formations." Elles prennent en exemple les incidents survenus à Bollaert-Delelis en octobre 2022, lorsque des bus de supporters rhodaniens avaient été caillassés. De brefs heurts entre les deux camps avaient suivi les faits.

Plus étonnant, le document évoque aussi la finale de la Coupe de France 2024 entre l'Olympique lyonnais et le PSG. Une journée au cours de laquelle une violente rixe a éclaté à un péage. Si le Racing n'a rien à voir dans cette histoire, la Préfecture affirme que la partie "pourrait donner lieu à des dégradations sur les autocars des visiteurs en guise de représailles", voir "des affrontements".