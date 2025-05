Cible d’un jet de pièce lors du derby ASSE - OL, Mehdi Rahmouni va retrouver le club lyonnais dimanche. Après un ITT d’un jour, l’arbitre assistera Jérémy Stinat contre Lens.

Dans l’affaire, il y a eu une arrestation mais c’est surtout l’histoire du doliprane qui a fait sourire, et plutôt jaune dans le camp de l’OL. Il y a deux semaines, le derby entre le club lyonnais et l’AS Saint-Etienne avait été interrompu pendant 40 minutes, juste avant la mi-temps, suite au lancer d’une pièce sur la tête de l’arbitre assistant. Face à l’agression de Mehdi Rahmouni, François Letexier avait choisi d’interrompre le match et selon le règlement, le derby n’aurait pas dû reprendre, ce qui n’a pas été le cas.

Un jour d'ITT après le derby

Après la prise d’un doliprane aux vertus magiques, Mehdi Rahmouni a pu reprendre sa place et le derby allait jusqu’à son terme. Deux semaines après cet incident, l’arbitre assistant va retrouver l’OL. En effet, Rahmouni jouera les arbitres de touche à l’occasion de la venue de Lens au Parc OL, ce dimanche (17h15). Il assistera Jérémy Stinat, arbitre principal de la rencontre de la 32e journée de Ligue 1. A la suite du lancer de pièce, Mehdi Rahmouni s'était vu quantifier un jour d'incapacité totale de travail (ITT).