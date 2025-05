Cherki (OL) nommé pour le titre de meilleur dribbleur en Ligue 1

Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour le tout nouveau trophée de meilleur dribbleur de la saison, lancé par la LFP, le suspense n’était pas bien grand. Rayan Cherki fait bien partie des nommés. Le verdict est attendu le 15 mai.

Outre sa saison marquée par une efficacité enfin visible, Rayan Cherki n’en a pas perdu pour autant ses qualités de dribble. Au contraire, il met désormais davantage ses capacités au profit du collectif. Ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Hasard ou coïncidence, la Ligue de football professionnel a décidé cette année de lancer un tout nouveau trophée félicitant le meilleur dribbleur du championnat.

Sans surprise, le meneur de jeu rhodanien fait bien partie des nommés. Inspirée par le passage d’Eden Hazard au LOSC, cette récompense doit permettre de couronner un artiste qui a fait lever les foules et qui a fait rêver les plus jeunes durant 34 matchs. Mais elle ne sera néanmoins pas remise lors de la 33e cérémonie des trophées UNFP, qui se tiendra au Pavillon Gabriel, à Paris, le 11 mai. Le verdict est en effet attendu quatre jours plus tard, le 15 mai. D’ici là, les supporters ont la possibilité de voter pour leur favori. Vous pouvez d'ailleurs le faire vous-même en cliquant sur ce lien.

Dembélé et Doué pour concurrencer Cherki

Mais comme lors des trophées UNFP, Rayan Cherki devra faire face à une armada parisienne. Ecrasant quasiment tous leurs adversaires lors de l’exercice 2024 - 2025, les hommes de Luis Enrique ont brillé. Collectivement et individuellement. L’éclosion de Désiré Doué sur la scène européenne et internationale en est la preuve. L’ancien Rennais risque d’ailleurs d’être le principal adversaire du numéro 18 lyonnais. Mais il faudra se méfier d’Ousmane Dembélé, qui réalise également une saison resplendissante. Ce qui pourrait d’ailleurs lui permettre de jouer les premiers rôles lors du prochain Ballon d’Or. Une récompense qu’il a sans doute davantage en tête.