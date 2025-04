OL - Lens : plus de 40 000 billets déjà vendus

Supporters de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A six jours du match face à Lens, l'OL a vendu plus de 40 000 places pour la réception de Lens dimanche à 17h15. Et la courbe s'accélère.

Ils étaient 51 034 samedi soir lors du probant succès face à Rennes (4-1). Le club parviendra-t-il à recevoir une deuxième fois de suite plus de 50 000 supporters ? En tout cas, il peut l'espérer, même s'il faudra encore vendre près de 10 000 billets. Actuellement, pour le duel contre Lens programmé à 17h15 dimanche, plus de 40 000 personnes ont pris leur place.

L'effet du pack à partir de 49 euros pour accéder aux trois dernières réceptions (Stade Rennais, Lens et Angers) se fait ressentir, mais il n'est pas la seule explication. La situation sportive y est pour beaucoup, avec une folle course à la Ligue des champions. Et pour remporter ces rencontres, l'OL aura bien besoin du soutien de son public.

Le retour positif du public sur les transports va peser

Il faut aussi préciser que dans un premier temps, la question de l'accès au stade a refroidi bon nombre de fans. Les travaux empêchent pour l'heure les tramways de desservir le stade rhodanien. Mais finalement, l'organisation et le service suffisamment fluide ont permis d'éviter tout problème de transport et de logistique. De quoi rassurer celles et ceux qui s'interrogeaient à ce propos.

Il en sera de même le 4 mai, et il faudra donc utiliser les mêmes moyens pour se rendre à Décines. Mais grâce au retour positif des usagers, le club a vu les ventes des tickets repartir de plus belle. Une ouverture pour espérer une belle affluence lors de cette avant-dernière affiche à domicile de la saison.