Monaco - OL sera retransmis sur DAZN

Dans ce qui pourrait bien être une "finale" pour la Ligue des champions, Monaco recevra l'OL le samedi 10 mai. Un match diffusé sur DAZN.

Voilà, nous y sommes. Enfin presque. L'odeur des ultimes rencontres de la saison approche, des moments cruciaux durant lesquels tout peut basculer. A n'en pas douter, la confrontation entre Monaco et l'OL fera partie de ces affiches à ne manquer sous aucun prétexte. Bien sûr, le duel face à Lens (dimanche 4 mai) sera primordial, mais ce choc entre le 4e et le 5e comptant pour le 33e journée sera bien vite dans toutes les têtes. L'enjeu, une place en Coupe d'Europe, et si possible en Ligue des champions.

En intégralité sur DAZN

Celui-ci aura lieu le samedi 10 mai, lors du traditionnel multiplexe. Les neuf matchs de Ligue 1 se tiendront tous à 21 heures, comme la LFP l'avait annoncé en janvier dernier. Il restait à savoir sur quelle chaîne serait retransmise l'opposition entre les Monégasques et les Lyonnais.

On sait à présent qu'elle sera diffusée, en intégralité ou dans le multiplexe, sur DAZN, le diffuseur principal du championnat de France. La plateforme britannique proposera d'ailleurs huit rencontres de cette journée. BeIN Sports aura lui la priorité sur Reims - Saint-Etienne, un duel capital pour le maintien des deux formations.

La 33e journée de Ligue 1 (tous les matchs le 10 mai à 21 heures) :

Sur DAZN

Monaco - OL

Le Havre - Marseille

Brest - Lille

Montpellier - PSG

Rennes - Nice

Angers - Strasbourg

Toulouse - Lens

Auxerre - Nantes

Sur BeIN Sports 1