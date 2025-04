Entre ce mardi et mercredi 30 avril, se déroule la Champion’s Cup Rekupo. Ce tournoi regroupe les meilleurs clubs amateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce sont plus de 65 clubs amateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont amenés à se confronter lors de ce tournoi unique en son genre. Depuis ce mardi 29 avril, à 9 heures, et jusqu'au mercredi 30, à 17 heures, se tient la Champion’s Cup Rekupo. Une compétition sur deux jours du côté de Chassieu qui concerne trois catégories de footballeurs en herbe.

Actuellement, les U9 masculins et les U13 féminines se départagent lors de matchs ayant lieu au stade Romain Tisserand. Demain, place aux U11 masculins. A la clé, une qualification pour la grande finale de l'épreuve. Un événement qui aura lieu à Nice les 27 et 28 mai, dans l'enceinte des Aiglons.

15e édition de l'épreuve

En 2025, le tournoi fête sa 15e édition. Par son format, il sillonne le pays dans plusieurs complexes sportifs de toute la France. Huit étapes au total ont lieu avant le dernier palier à l'Allianz Riviera. Une échéance à laquelle plusieurs formations issues d'équipes professionnelles : l'OGCN, l'OM, le PSG, le Stade Rennais, Toulouse ou encore la Juventus Turin, participeront.

A Chassieu, 24 formations U9, 36 chez les U11 et 8 pour les U13 féminines composent le plateau. A noter qu'en plus du football, la Champion’s Cup Rekupo veut inculquer certaines valeurs aux jeunes participants et aux spectateurs. Il prévoit pour cela un village regroupant des activités de sensibilisation consacrées au tri des déchets chimiques ou encore aux pratiques de recyclage.