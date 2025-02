Loin de l'OL, Sage se ressource avec le foot amateur

Débarqué de son poste d'entraîneur de l'OL, il y a dix jours, Pierre Sage profite de son temps libre pour retrouver ses premiers amours. Dimanche, il a fait une visite surprise aux jeunes U13 du FC Saône Franc Lyonnais.

Tout va très vite dans le football et il le savait dès sa prise de fonction comme coach intérimaire le 30 novembre 2023. À l'image de la société dans laquelle une information en chasse une autre à peine dix secondes plus tard, Pierre Sage a fait les frais d'une première réelle mauvaise passe à l'OL pour se voir montrer la porte de la sortie par John Textor. Un départ surprise que le propriétaire américain a bien tenté d'expliquer ces derniers jours pour faire passer un peu mieux la pilule aux supporters lyonnais. Contre Ludogorets, ces derniers n'ont toutefois pas manqué de saluer le travail de Sage ces quinze derniers mois, mais c'est bien loin du Vélodrome que le technicien français a vécu l'Olympico OM - OL, dimanche.

Une cote de popularité intacte

Il aurait bien évidemment préféré goûter une nouvelle fois à l'ambiance surchauffée du stade marseillais, mais c'est dans un décor bien plus champêtre que Pierre Sage a réservé une surprise à des joueurs en herbe. En attendant de retrouver un projet en Ligue 1 ou ailleurs, le natif de Lons-le-Saunier est revenu à ses premiers amours qu'est le football amateur. C'est sous le regard incrédule des dirigeants et des parents que Pierre Sage a assisté à la rencontre U13 entre Sathonay et le FC Saône Franc Lyonnais. Une présence qui n'est pas passée inaperçue et qui a logiquement donné lieu à une séance photo improvisée pour le plus grand plaisir des petits, mais aussi grands.