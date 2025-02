OL : avec Fonseca, des joueurs à la relance ?

Les joueurs de l’OL félicitent Alexandre Lacazette, buteur contre l’OM (Photo by Christophe Simon / AFP)

Avec le changement de coach, certains joueurs de l’OL pourraient être amenés à avoir plus de temps de jeu, à l’image de Saël Kumbedi ces derniers matchs.

Avec seulement deux entraînements collectifs, Paulo Fonseca n’a pas fait de grandes révolutions dimanche face à l’OM. Le nouvel entraîneur de l’OL est resté dans la continuité de ce que l’on pouvait voir sous Pierre Sage, même si l’on a bien vu que le Portugais avait avant tout cherché à avoir une bonne assise défensive. Cela a porté ses fruits en première mi-temps, bien moins en deuxième, car l’OL s’est un peu plus découvert. La recherche d’équilibre et de stabilité défensive vont être un gros chantier pour Fonseca et son staff. Adepte du 4-2-3-1 comme il l’a montré à Marseille, le technicien lusitanien a par moment usé d’une défense à trois que ce soit au Shakhtar ou même à Lille. Cette idée peut-elle germer dans son esprit afin de retrouver une solidité permettant de remonter au classement ?

Kumbedi va-t-il en profiter ?

Il faudra attendre encore quelque temps, mais un changement de coach redistribue forcément les cartes. Ce ne fut pas le cas contre l’OM. Seulement, dès sa conférence de présentation, Paulo Fonseca a avoué aimer lancer des jeunes. Une aubaine pour certains afin d’avoir un peu plus de temps de jeu ? Depuis le début de la saison, Pierre Sage maniait beaucoup le turnover, mais essentiellement sur les matchs de Ligue Europa. En Ligue 1, il s’appuyait un socle solide, laissant des miettes aux autres. Avec neuf départs cet hiver dont quelques-uns sur le secteur offensif, des opportunités vont se dégager, peut-être même bien pour un Enzo Molebe, qui attend de faire ses débuts en Ligue 1, mais pas que.

Dans l’effectif actuel, Tanner Tessmann (314 minutes) ou encore Saël Kumbedi (417) jouaient avant tout les fins de rotation en championnat. Si le milieu américain n’a pas marqué des points contre Ludogorets, le jeune latéral profite des contre-performances d’Ainsley Maitland-Niles pour enchaîner les titularisations. Quand on sait que Paulo Fonseca aime les latéraux offensifs, Kumbedi pourrait bien avoir d’autres chances avec le Portugais. Même si l’objectif qu’est la Ligue des champions ne devrait pas pousser le coach à faire des folies.