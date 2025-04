OL : la Coupe de la Ligue relancée... chez les féminines

Comme avancé en janvier dernier, le projet d'une Coupe de la Ligue féminine devrait voir le jour. Jean-Michel Aulas a confirmé cela lors de la cérémonie des trophées de la D1.

L'OL tentera le quadruplé national la saison prochaine. En tout cas, il en aura la possibilité. Lundi, en marge de la cérémonie des trophées de la Première Ligue, Jean-Michel Aulas a évoqué des changements pour le football féminin français. En plus du championnat, de la Coupe de France et du Trophée des Championnes, la Ligue (LFFP), dont il est le président, va lancer la Coupe de la Ligue dès l'exercice 2025-2026.

Une annonce qui vient confirmer l'information parue en janvier dernier. Reste à en connaître les modalités exactes. On peut supposer que comme chez les garçons lorsque l'épreuve existait encore, les clubs européens entreront en lice plus tard. Ce serait le cas pour l'Olympique lyonnais par exemple qui jouera la Ligue des champions. On sait en revanche que la finale se disputera à l'été 2026, à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Une phase de poules, puis des matchs à élimination directe

Il est pour l'instant question de faire commencer les meilleures formations "en quarts de finale", a expliqué l'ancien dirigeant rhodanien. Le tournoi devrait bénéficier d'un naming. "On avait une demande de toutes les équipes, qui était de jouer plus, en particulier pour celles qui n’étaient pas qualifiées en coupe d’Europe. Alors, on a cherché à créer une compétition qui permettrait aux équipes de Seconde Ligue et de Première Ligue de pouvoir d'abord disputer des matchs avec une phase de poules. Puis avec un système d'élimination directe", a détaillé Jean-Michel Aulas.

Une Coupe de la Ligue, qui ne portera donc pas ce nom, mais qui devrait combler les nombreux trous dans le calendrier féminin. Pour l'OL, cela demandera une adaptation supplémentaire, même si avec au maximum trois rencontres supplémentaires, cela ne devrait pas avoir un trop gros impact physique sur le groupe. Rappelons aussi que la Ligue des champions changera de format, pour se caler sur le modèle masculin.