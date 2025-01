OL : un projet de Coupe de la Ligue féminine dans les cartons ?

Une nouvelle compétition pour les équipes féminines, dont l'OL ? En tout cas, il serait question, pour la saison prochaine, de faire revivre la Coupe de la Ligue.

Sa version masculine s'est éteinte en 2020, sur une finale perdue aux tirs au but par l'OL contre le PSG. Une affiche qui pourrait clairement être celle d'une future finale féminine de la Coupe de la Ligue. En effet, il serait question que ce tournoi reprenne sa place dans le paysage du football français, mais chez les féminines.

D'après les informations de L'Équipe, Jean-Michel Aulas, président de Ligue féminine de football professionnel, a indiqué son intention de relancer la compétition dès la saison prochaine. Une volonté dont il a fait part lors du comité exécutif de la Fédération, jeudi.

L'OL, typiquement, pourrait entrer en lice plus tard

L'épreuve reprendrait son principe d'autrefois, c'est-à-dire que les clubs européens entreraient en lice non pas dès les premiers tours, mais plus loin dans le tableau. En 8es de finale ou pour les quarts par exemple. Reste à voir concrètement comment se matérialiserait, et quel impact aurait, une telle nouveauté dans le calendrier féminin.

A noter que deux points de règlement seront également en vigueur à partir de l'exercice 2025-2026 en première et en deuxième division : le principe des joueuses formées localement et le nombre maximum d'éléments inscrits par effectif. Ce dernier sera de 25 noms, comme le réclame actuellement l'UEFA.