Éliminé aux tirs au but par Reims en Coupe de France, l'OL féminin espère tourner la page au plus vite. Pour cela, le déplacement à Paris samedi tombe à pic.

C'était finalement un mauvais présage pour les deux équipes professionnelles de l'OL. Dimanche dernier, les Fenottes n'ont pas réussi à franchir les 16es de finale de la Coupe de France. Elles sont tombées aux tirs au but face à Reims, après une rencontre sans relief (0-0, 10-9 tab). Quelques jours plus tard, leurs homologues masculins subissaient le même sort au même niveau de la compétition à Bourgoin (2-2, 2, 4-2 tab).

Samedi, tandis que les deux formations rhodaniennes joueront à 21 heures leur rencontre de championnat, le mot d'ordre sera rédemption. "Dans le football professionnel, les déceptions font partie du jeu. Nous devons savoir passer à autre chose, a exhorté Joe Montemurro. Nous avons identifié nos axes d’amélioration et allons travailler pour saisir cette opportunité dès ce week-end."

"Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux"

Contrairement aux hommes de Pierre Sage, son groupe a eu pratiquement une semaine pour recenser cette élimination. "Forcément, ce fut très difficile parce qu’on n’a pas l’habitude de se faire sortir dès le premier tour de la Coupe de France. Maintenant, je pense que c’est une bonne opportunité pour le collectif et le groupe de réagir et de montrer un autre visage, a voulu positiver Wendie Renard. On ne peut plus refaire le match. Reims, c'est derrière nous. Nous en avons tiré les enseignements. En attendant, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Donc c'est à nous de répondre collectivement dès samedi."

Si le "moral a forcément été touché", explique la capitaine, l'OL a passé ces derniers jours à rechercher les raisons de cet échec. "C’est toujours facile, dans l’émotion négative, de pointer du doigt ce qui n’a pas fonctionné. Les joueuses ont pris le temps d’analyser individuellement leurs performances, a expliqué Montemurro. Chacune doit faire ce travail personnel. De mon côté, j’ai également fait un point : il y a eu des aspects moins bien réalisés et quelques erreurs footballistiques. C’est à nous de les corriger."

Des Fenottes prêtes pour le duel

Les Lyonnaises veulent désormais tourner la page, après avoir connu une belle claque. Et pour cela, quoi de mieux qu'un choc contre le Paris Saint-Germain. Le meilleur et le futur adversaire des coéquipières de Christiane Endler. "Nous serons prêts à livrer une grosse performance. Nous voulons consolider notre position et montrer de quoi nous sommes capables. On est dans l’obligation de tout donner. Il y a chez nos adversaires, des footballeuses de grande qualité, capables de faire basculer un duel. Nous avons hâte de les affronter. Il faudra être intelligents, avec et sans le ballon, pour réduire au maximum leurs espaces et leurs opportunités", a décortiqué le coach australien.

Au sein de l'effectif, on a aussi hâte d'en découdre après la coupe. L'OL a de la marge, puisqu'il compte cinq longueurs d'avance sur son rival, mais les Fenottes ont le couteau entre les dents. "C'est d'une importance capitale, a même assuré Wendie Renard. Quand on joue à l'Olympique lyonnais, on se doit de terminer première et de soulever le maximum de trophées. On ira à Paris en étant très conquérantes, avec l’objectif de ramener les trois points et de mettre de la distance entre eux et nous. La rencontre sera difficile, mais c'est une bonne opportunité pour nous de réfléchir et de réagir. Je pense qu'on se prépare bien. Il y a eu des sourires et de la joie mercredi à l'entrainement. Donc ça revient petit à petit, mais la détermination et la concentration sont là." Deux ingrédients, mais ils ne seront pas les seuls, qu'il faudra mettre samedi pour l'emporter.