Pour la première fois de son histoire, l’OL féminin a été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France. Ce revers à Reims est le premier accroc de Joe Montemurro dans son aventure.

Officiellement, l’OL féminin est toujours invaincu dans cette saison 2024-2025. Seulement, le nul contre Reims dimanche, les joueuses lyonnaises s’en seraient bien passées. Car, s’il aurait pu être sans conséquence, le 0-0 à l’issue des 90 minutes a poussé les Fenottes à une séance de tirs au but. Elle s’est révélée fatale avec une élimination suite au raté de Laura Benkarth (10 tab 9). La Coupe de France, même secondaire par rapport au championnat et la Ligue des champions, était un objectif après l’élimination en demi-finale. L’OL aura fait encore pire avec une sortie historique dès les 16es de finale sur le synthétique de Reims, dimanche. "L’objectif était de se qualifier au prochain tour pour aller chercher ce trophée, mais nous n’avons pas été capables de le faire", a regretté Joe Montemurro, après la rencontre.

Un remake de la saison 2022-2023, mais pas la même issue

Sur un petit nuage depuis son arrivée entre Rhône et Saône l’été dernier, l’entraîneur australien subit sa première secousse avec cette élimination prématurée. Il a eu beau répéter depuis une semaine l’importance de la coupe, Montemurro n’a pas pu observer la même énergie chez ses joueuses. Est-ce le froid rémois ou le terrain synthétique qui ont poussé à ce non-match ? Quoi qu’il en soit, Reims a une nouvelle fois poussé les Fenottes dans leurs retranchements, comme il y a deux saisons. Avec cette fois, une issue plus heureuse et presque logique. "En 90 minutes, on n’a pas beaucoup créé de jeu. Reims a envahi tous les espaces sans que nous puissions débloquer la situation et nous a emmenés jusqu’à la fin du temps réglementaire puis aux tirs au but."

Cette élimination est un premier caillou dans les chaussures de Joe Montemurro qui va vite devoir rebooster ses joueuses. Dès samedi se présente le PSG sur la route des Lyonnaises.