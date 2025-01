Mercato : Caqueret fait ses adieux à l’OL

Formé à l’OL et professionnels depuis cinq ans, Maxence Caqueret a quitté son club formateur pour rejoindre le Cômo 1907. Le milieu de terrain a fait ses adieux à l’OL.

La fin n’a pas été celle espérée, mais il aura eu pour lui de ne jamais faire semblant. Il y a eu du bon et du moins bon, à l’image de cette rétrogradation dans la hiérarchie des milieux ces derniers mois, mais Maxence Caqueret a été le symbole d’une certaine régularité à l’OL. Un club qu’il porte dans son cœur, lui le natif de Vénissieux et qui a fait toutes ses classes entre Rhône et Saône. Arrivé en 2012 à l’OL, Caqueret a franchi toutes les étapes possibles dans son club formateur, jusqu’à porter le brassard de capitaine.

Forcément, au moment de faire ses adieux, il y a de l’émotion dans les mots choisis par le désormais ex-numéro 6 de la formation de Pierre Sage. "C’est une très grande page qui se tourne aujourd’hui. C’est l’Olympique lyonnais qui m’a formé, qui m’a façonné, qui m’a fait grandir. En tant que jeune de ma ville, j’ai été fier de chaque seconde passée avec notre maillot sur les épaules et j’ai toujours tout donné pour lui."

Il ne manquera qu'un titre au milieu

À la recherche de la confiance perdue dans son club formateur, Maxence Caqueret a accepté de rejoindre le projet du Cômo 1907 avec Cesc Fàbregas, l’un de ses idoles de jeunesse, à sa tête. Dans l’opération, l’OL reçoit 16,5M€, bonus compris, ce qui permet à toutes les parties de s’y retrouver. Après 184 matchs disputés sous le maillot de son club de cœur, Caqueret peut partir la tête haute, même s’il lui manquera forcément un titre avec l’OL pour que la boucle ait été complètement bouclée. Mais, c’est avec "des souvenirs pleins la tête et une reconnaissance immense pour tous les entraîneurs, membres du staff, coéquipiers, employés et supporters" qu’il part ouvrir une nouvelle page de sa carrière en Italie.