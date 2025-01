S'il a reconnu les difficultés de son équipe dans de nombreux domaines à Brest (2-1), Pierre Sage estime qu'il y a eu du mieux par rapport au succès face à Montpellier.

Pour être franc, nous l'avions un peu senti venir. L'OL pouvait réaliser un très gros coup samedi à Brest en cas de victoire en profitant des matchs nuls de Lille et Monaco. Finalement, il fait la mauvaise opération, reculant à la 6e place suite au succès de Nice à Reims (2-4). Assez logique puisqu'il s'est totalement effondré en Bretagne, dans la lignée de ses trois prestations précédentes.

Mené 2 à 0 après 30 minutes, il a stoppé l'hémorragie ensuite pour revenir à une longueur (but de Jordan Veretout). Mais jamais, les Rhodaniens n'ont semblé en mesure de l'emporter à Francis Le Blé, assommés par leur entame de partie. "Il est difficile de commencer une rencontre comme ça. On a les deux tiers de la possession, ce qui est aussi lié au scénario, mais elle n'a pas été suffisamment impactante pour l'adversaire. On s'est créés quatre ou cinq situations seulement. C'est trop peu", regrettait Pierre Sage.

Des fautes grossières sur les buts

Peu mordant offensivement, l'Olympique lyonnais a surtout coulé de l'autre côté du terrain, multipliant les sorties à contretemps et les fautes de placement. Les Brestois n'en demandaient pas tant. "On a eu une entame compliquée. Nous faisons deux grosses erreurs, la première d’ordre tactique sur le premier but, et la deuxième avec une perte de balle au cœur du jeu, a reconnu l'entraîneur originaire du Jura. On a été fébriles, on s'est fait intercepter des ballons sur des sorties. On a été aussi en difficulté sur le jeu aérien. Ludovic Ajorque est vraiment un très bon joueur dans ce domaine et ça met en lumière négativement nos défenseurs axiaux."

Pour une fois, Sage a assez vite réagi, avec un passage en 4-2-3-1 durant la seconde période. Si Rayan Cherki a brillé à titre individuel, la physionomie de la confrontation n'a pas fondamentalement changé. "C'était pour avoir un profil vitesse sur notre côté droit, avec Ernest Nuamah, mais on le touchait rarement avec des courses profondes, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. On manquait de vitesse sur les côtés, dans le jeu, dans la prise de décision, de courses", a-t-il développé.

"On a mieux joué que contre Montpellier"

Le constat n'est donc pas bon, surtout que cette performance précède des prestations déjà en deçà de ce que l'OL a pu montrer auparavant. Pour autant, le coach lyonnais a terminé son discours sur une note positive. "Chaque fois qu’une opportunité se présente pour nous d'aller plus haut, on tombe face à un adversaire de qualité. Brest a fait son match, a profité de beaucoup de choses qu’on lui a laissées. Il ne faut pas lui enlever le mérite."

Il poursuit. "À Paris (3-1), on avait perdu logiquement car nous n'étions pas entrés dans notre partie, c'est un peu le même scénario. Je pense qu’on a mieux joué que contre Montpellier (1-0). On est dans un processus de guérison, a-t-il estimé. Cela laisse envisager qu'on jouera de mieux si on continue à travailler comme on le fait depuis le début de cette semaine." C'est tout ce qu'on souhaite à son équipe, bien que la dynamique actuelle n'aille pas franchement en ce sens.