Reims - OL : Wendie Renard et Selma Bacha non retenues

Wendie Renard après PSG – OL en mai 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Joe Montemurro a convoqué 16 joueuses pour le déplacement à Reims en Coupe de France. L'entraîneur de l'OL laisse à Lyon Christiane Endler, Wendie Renard et Selma Bacha.

Fort logiquement, il y a du changement dans le groupe des Fenottes qui défiera Reims en Coupe de France ce dimanche (17 heures). Joe Montemurro ne peut appeler que 16 joueuses pour l'entrée en lice de l'OL au stade des 16es de finale. L'entraîneur australien a fait des choix importants pour cette rencontre.

Il n'a notamment pas appelé Christiane Endler, Wendie Renard, Selma Bacha et Dzsenifer Marozsán. Grippée mercredi lors de la reprise face à Dijon (succès 2 à 0), Melchie Dumornay reste également à Lyon. La recrue Elma Junttila Nelhage va, elle, poursuivre sa préparation. Amel Majri et Inès Benyahia garnissent les rangs de l'infirmerie.

Svava revient

Pareillement malade en milieu de semaine, la latérale gauche Sofie Svava réintègre l'effectif. Alice Sombath et Vicki Becho, qui avaient remplacé au pied levé les deux éléments souffrants, reste dans l'équipe. Parmi les informations à retenir de cette liste, on peut supposer que Laura Benkarth sera titulaire face aux Rémoises. Derrière, la charnière devrait être composée de Vanessa Gilles et Sombath. Précisons que la rencontre sera à suivre sur OL Play.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Belhadj – Carpenter, Gilles, Huerta, Svava, Sombath – Däbritz, Damaris, Horan, van de Donk – Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer