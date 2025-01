L'OL confirme ses difficultés, battu par Brest (2-1)

L'OL avait une belle opportunité de grimper dans le top 4 en battant Brest ce samedi. Mais au contraire, il a confirmé son passage à vide dans le jeu ces dernières semaines en s'inclinant 2 à 1.

Ils avaient promis qu’on ne les reprendrait plus à déjouer comme ce fut le cas contre Montpellier (victoire 1-0). Mais ce n’est absolument pas ce qu’a montré l’OL ce samedi lors de l’entame de match face à Brest. Or, ne pas mettre d’engagement ni d’intensité à Francis Le Blé est préjudiciable. Cela n’a pas manqué, puisque après une première demi-heure à côté de leurs crampons, les partenaires d’Alexandre Lacazette étaient très logiquement menés 2 à 0.

L’ancien Stéphanois Mahdi Camara a ouvert la marque à la 8e, concluant à la fois un beau mouvement collectif, mais soulignant aussi les errements défensifs de leur adversaire (1-0). A la 25e minute, c’est Ludovic Ajorque qui trompait Lucas Perri d’un pointu, après là aussi une belle action des Brestois, pendant que Jordan Veretout réclamait une faute (2-0). Dans la tourmente, les Lyonnais réagissaient par l’intermédiaire de leur capitaine, mais ce dernier ratait son face-à-face (28e). Montrant enfin du mieux, ils étaient récompensés par Veretout, qui s’est bien rattrapé en réduisant l’écart sur un service de Malick Fofana (2-1, 45e+2). Dans la foulée, Corentin Tolisso égalisait en position de hors-jeu.

Deux occasions après la pause, un maigre bilan

De l’espoir pour Pierre Sage et ses troupes en deuxième période, qui s’est jouée sans Nicolas Tagliafico (blessé) et Veretout, remplacés à la pause par Abner et Ernest Nuamah. Un espoir qui aurait pu être vite douché par un ancien de la maison, Mama Baldé, finalement signalé hors-jeu lui aussi sur sa réalisation (53e). Du côté rhodanien, Tanner Tessmann (66e) et surtout Lacazette (68e), ont loupé deux belles situations de remettre leur équipe à hauteur.

Ensuite, plus rien jusqu'au coup de sifflet final. Une défaite méritée pour l'OL qui, en plus, avait vu ses adversaires directs, Lille (4e) et Monaco (3e), perdre des points vendredi. L'occasion de voir le top 4 s'envole donc après 17 journées. Au contraire, Nice (6e) pourrait repasser devant en cas de victoire à Reims ce 11 janvier. On pourrait dire que l'Olympique lyonnais aura des regrets, mais ce ne serait pas refléter la réalité de la performance des coéquipiers de Moussa Niakhaté à Brest. Une réaction est attendue dès mercredi, avec le déplacement à Bourgoin en 16es de finale de la Coupe de France, mais également samedi prochain, contre Toulouse, en championnat.