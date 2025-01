Djibrail Dib (ex-OL) déjà libéré par le FC Rouen

Djibrail Dib vient tout juste de se faire licencier du FC Rouen. Il avait rejoint le club en début de saison, après la fin de sa formation à l'OL.

Des premiers pas professionnels compliqués pour un ancien de l'OL Académie. En effet, Djibrail Dib est de nouveau libre de tout contrat. Après avoir fait toutes ses classes depuis 2012 à l'Olympique lyonnais, l’Algérien avait choisi, en juillet dernier, de rejoindre FC Rouen, club de National, lui qui était libre de tout contrat, après la fin de sa formation à Décines. Cependant, après seulement quelques mois, le club rouennais a décidé de résilier son contrat : "Le club a décidé de résilier le contrat de Djibrail Dib", a informé le pensionnaire de National, il y a quelques jours.

Aucun match depuis fin septembre

Pourtant, le jeune joueur de 22 ans avait démenti, en novembre dernier, une information affirmant qu’il était sur le départ. Arrivé durant l'été, Djibrail Dib n’aura disputé seulement que trois petits matchs, pour 110 minutes de jeu sous le maillot rouennais. Il n'a plus joué depuis le 20 septembre et la victoire écrasante face à Châteauroux (4-0). Un début de carrière plus que compliqué pour ce jeune homme de 22 ans issu du centre de formation de l’OL.