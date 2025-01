Brest - OL : Sage titularise Tessmann, Tolisso et Cherki

Tanner Tessmann lors d’OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

En 4-3-3 plutôt qu'en 4-2-3-1 ce samedi à Brest (17 heures), l'OL s'appuiera sur les retours dans le 11 de Corentin Tolisso et Rayan Cherki. Tanner Tessmann remplace Nemanja Matić.

Pierre Sage n'a pas aimé la partition de son équipe face à Montpellier le week-end passé (victoire 1-0), et il le fait savoir. Son 11 à Brest pour l'affiche de la 17e journée de Ligue 1 comprend de nombreuses surprises. Certaines attendues, comme les retours des cadres et éléments importants, Corentin Tolisso et Rayan Cherki. D'autres ont lieu en raison des absences, notamment celle de Nemanja Matić, malade. Le Serbe sera remplacé en numéro 6 par Tanner Tessmann.

Car c'est l'autre information de la composition, l'OL évoluera en 4-3-3 à Francis Le Blé, délaissant son 4-2-3-1. Au milieu, Jordan Veretout complétera le trio, tandis qu'Alexandre Lacazette et Malick Fofana accompagneront Cherki devant.

Maitland-Niles remplaçant, Niakhaté retrouve le 11

En défense aussi, ça tourne, puisque Ainsley Maitland-Niles, en difficulté contre le MHSC, laisse sa place à Clinton Mata dans le couloir droit. Moussa Niakhaté reprend un rôle dans l'axe gauche, poussant Duje Caleta-Car à droite. Enfin, Nicolas Tagliafico revient de suspension et retrouve son poste de latéral gauche.

Sur le banc, nous aurons donc, Saïd Benrahma, Georges Mikautadze, Ernest Nuamah, Mahamadou Diawara, Warmed Omari, Saël Kumbedi, Abner, Maitland-Niles et Rémy Descamps.

Le 11 de l'OL face à Brest : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Tessmann, Tolisso - Cherki, Lacazette (C), Fofana