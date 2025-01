OL : Caleta-Car dans "l’une des meilleures phases" de sa carrière

Duje Caleta-Car, joueur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ce samedi, l’OL se déplace à Brest dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Titulaire contre Montpellier, Duje Caleta-Car espère enchaîner malgré certains trous d'air.

L’OL doit faire mieux ce week-end. En effet, après une performance plus que décevante face à Montpellier lors de la première rencontre de l'année, les Lyonnais se déplacent à Brest, ce samedi (17h), dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Malgré la 12e place des Bretons au classement, un déplacement à Francis-Le Blé n'est jamais vraiment une partie de plaisir. Face à une formation qui reste attractive offensivement, l'OL va devoir se montrer solide défensivement, avec l'espoir d'enchaîner un deuxième clean-sheet. Titulaire contre Montpellier, samedi dernier, Duje Caleta-Car compte être sur la pelouse au coup d'envoi, bien que ses performances actuelles soient loin de celles de ces derniers mois.

"J'espère que je jouerai encore beaucoup de matchs ici"

Toutefois, il reste le défenseur central le plus utilisé par Pierre Sage depuis août, malgré son appétence à prendre des cartons jaunes et à se retrouver suspendu. Le Croate se sent au top de sa forme. "Physiquement, je me sens réellement bien. Je suis dans l’une des meilleures phases de ma carrière. Le coach se montre satisfait de mes performances, je suis de retour en sélection, et 2024 a été une année très positive pour moi, sans blessures. J’espère que 2025 sera encore meilleure", a déclaré le Lyonnais.

S'il enchaîne en Bretagne, Duje Caleta-Car se rapprochera d'une barre symbolique, n'étant qu'à deux rencontres des 50 matchs disputés avec l'OL. Un nouveau cap dont il est très fier, lui qui est seulement arrivé à l'été 2023. "Le temps passe vite, et je suis heureux d’avoir joué autant de matchs avec l’OL. Il y a eu des moments plus ou moins faciles, mais globalement, je suis très satisfait d’être ici. J’espère pouvoir continuer à jouer beaucoup d’autres matchs pour ce club."