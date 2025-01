Dans le dur en championnat, Brest compte sur le soutien du public samedi (17h) pour signer une première victoire en 2025. Même si la tâche s’annonce difficile contre une formation de l’OL "très forte", selon Eric Roy.

La saison dernière, tout le monde se rappelle du final épique entre l’OL et Brest au Parc OL. Menés 3-1, les Lyonnais avaient finalement inversé le cours du match avec une victoire 4-3 et un pénalty d’Ainsley Maitland-Niles après dix minutes de temps additionnel. Toutefois, le match aller en Bretagne avait livré un scénario bien moins spectaculaire avec une courte victoire brestoise pour la première de Fabio Grosso sur le banc (1-0).

L’OL l’avait joué petit bras, étant toujours à la recherche de sa première victoire et le visage avait été celui d’une équipe luttant pour le maintien. Ce samedi (17h), l’ambition sera bien différente dans les rangs lyonnais. "C’est une équipe très forte. Ce n’est plus le Lyon qu’on a reçu la saison dernière. Il y a encore pas mal qui sont encore là et qui risquent de jouer, mais cette équipe a changé. Elle avait pu être en difficulté au moment de venir ici l’an passé, a noté Eric Roy lors de sa conférence d’avant-match. Ils sont très forts, mais je reste positif dans la préparation de ce match, on aura notre chance et il faudra la saisir."

"Fofana et Cherki ont connu une sacrée évolution"

Faisant le yo-yo depuis le début de la saison, Brest compte profiter de la venue de l’OL à Francis-Le Blé pour signer une première victoire en 2025. Néanmoins, le coach breton est conscient que son équipe va devoir resserrer les rangs pour ne pas se faire punir par une formation rhodanienne plutôt à son aise à l’extérieur. Roy n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le potentiel offensif de son adversaire avec "l’évolution de Fofana, devenu un joueur déroutant. On voit celle de Cherki aussi qui ne jouait pas ou peu et aujourd’hui, tous les grands clubs d’Europe aimeraient l’avoir. Tolisso est revenu à un très, très haut niveau."

La venue de l’OL n’est pas prise à la légère dans le Finistère avec des Brestois "à l'esprit de revanche après la défaite à Angers". Aux joueurs de Pierre Sage de faire honneur à leur statut de cadors de la Ligue 1.