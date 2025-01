Pour la rencontre de mercredi prochain face à Bourgoin, entre 300 et 350 places devraient être disponibles pour les supporters de l'OL au stade Pierre Rajon lors du 16e de finale de Coupe de France.

Avant la trêve hivernale, l’OL s’était qualifié en 16e de finale de Coupe de France après une performance plus que moyenne face à Feignies-Aulnoye, club de National 2. En effet, après avoir inscrit un but grâce à un sublime coup franc de Saïd Benrahma juste avant la pause (44e), le jeu proposé par l'OL lors de la deuxième mi-temps avait été plus que décevant. Malgré tout, les Lyonnais ont fait part de leur expérience pour s'imposer (2-1) avec un but de Georges Mikautadze en fin de rencontre (88e). Dans un peu moins d’une semaine maintenant, l’Olympique lyonnais aura encore un match piège à devoir gérer.

Un match à guichets fermés

En effet, les Lyonnais se rendront à Bourgoin, mercredi prochain, dans le cadre des 16e de finale de la compétition. Une rencontre qui se déroulera au stade Pierre Rajon, doté d’une capacité de 7 000 places. Et toutes ses places seront occupées puisque le match se déroulera à guichets fermés. En ce qui concerne les supporters lyonnais, la route pour se rendre à Bourgoin ne risque pas d’être longue. Pour assister à cette rencontre, entre 300 et 400 places seront disponibles dans le parcage réservé aux fans de l'OL.