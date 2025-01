L'OL "peut faire encore mieux" sur l'aspect défensif pour Caleta-Car

Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Lucas Perri lors d’OL – Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ce samedi, l’OL se déplace à Brest dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. En concurrence avec d’autres défenseurs, Duje Caleta-Car prône une concurrence positive.

Après une performance décevante face à Montpellier le week-end dernier (malgré le succès 1-0), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont l'intention de dévoiler un tout autre nouveau visage ce samedi face au Stade Brestois. En effet, l'OL se rend au stade Francis-Le Blé dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle l'Olympique lyonnais devra faire preuve de solidité défensive face à la formation d’Éric Roy, qui demeure attractive offensivement. Et pour cela, il espère compter sur ses défenseurs, et notamment sur l'axial le plus utilisé par Pierre Sage, Duje Caleta-Car.

Le Croate s’est exprimé au sujet du turnover et de la concurrence à son poste. Une émulation qu'il incarne avec Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Warmed Omari, bien que ce dernier ait un temps de jeu inférieur à celui de ses coéquipiers. "L'entraîneur dispose de plusieurs joueurs de qualité en défense centrale, et c’est lui qui fait les choix. J’apprécie jouer avec chacun de mes coéquipiers. Warmed joue moins, mais à l’entraînement, il montre sa qualité. Le coach récompense ceux qui donnent tout pour l’équipe, a-t-il expliqué. Personnellement, je m’entends très bien avec les autres défenseurs et je prends plaisir à jouer avec eux".

13 buts concédés sur les 13 derniers matchs de Ligue 1

Même s'ils se montrent parfois fébriles, les Rhodaniens affichent un meilleur visage défensivement, au moins comptablement. Il reste tout de même du travail, car le mot sérénité n'est pas celui qui caractériserait leur arrière-garde. "C'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de buts, mais on peut faire encore mieux, a confirmé Caleta-Car. Lors des premiers matchs, contre Rennes (3-0), Monaco (0-2) et Strasbourg (4-3), on en a tout de même encaissé 7. Depuis, c'est bien (13 réalisations concédées en 13 rencontres, NDLR), mais si on veut faire mieux, ce sera grâce à toute l'équipe, pas seulement grâce aux défenseurs. Nous avons des attaquants capables de marquer à tout moment, ce qui est un atout précieux pour nous, et tout le monde travaille ensemble, cela devient plus facile."