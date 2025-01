Ligue 1 : à défaut de la bonne opération, l’OL recule au classement

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant la possibilité de se rapprocher du podium et de passer quatrième, l’OL a fait la mauvaise opération du week-end. La défaite à Brest repousse les Lyonnais à la 6e place, à trois longueurs de la qualification directe pour la Ligue des champions.

L’opération était tellement trop belle que les supporters de l’OL se demandaient par quel moyen la formation de Pierre Sage allait réussir à la laisser passer. Après les nuls de Monaco et Lille vendredi, les Lyonnais avaient une occasion en or, même deux. Celle d’intégrer le top 4 de la Ligue 1, chose qui n’est plus arrivée depuis bien longtemps, et une autre de pouvoir espérer s’inviter sur le podium en cas de large succès à Brest. Il n’y a eu rien de tout ça en Bretagne. Pas de victoire, pas de podium, mais bien une défaite (2-1) qui ramène forcément à la question de l’impact que peuvent avoir les mercatos sur cette équipe. Plombé par des erreurs individuelles, l’OL n’a pas réussi à répondre collectivement à Francis-Le Blé malgré la réduction du score de Jordan Veretout juste avant la pause.

Cinq équipes en quatre points

En concédant la cinquième défaite de leur saison en Ligue 1, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas fait le plein de confiance avant le match piège contre Bourgoin, mercredi (18h) en Coupe de France. Ils n’ont surtout pas réussi à profiter des opportunités laissées par leurs concurrents. À la mi-saison, l’OL pointe finalement à la 6e place plus que sur le podium. La faute à la victoire de Nice à Reims (2-4) qui propulse les Aiglons sur la quatrième marche. Lens, septième, revient, lui, à une longueur des Lyonnais, après sa victoire au Havre (1-2).