Auteur de l’ouverture du score samedi face à Rennes, Malick Fofana a guidé ses coéquipiers vers la victoire. Un élément dynamiteur et une prise de profondeur essentielle qui ont permis de bâtir le succès rhodanien face aux Bretons.

Absent pendant quatre rencontres suite à une blessure au genou, Malick Fofana avait fait son retour sur les terrains en cours de jeu lors du quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United le 17 avril dernier (5-4). A Old Trafford, l’impact du jeune belge s’était tout de suite fait ressentir. Il était en effet à l’origine de l’égalisation de Nicolas Tagliafico (2-2, 78e), du but de Rayan Cherki (2-3, 105e) puis du penalty transformé par Alexandre Lacazette (2-4, 110e). Un retour rêvé qui n’avait rien changé au cauchemar lyonnais à l’issue de cette soirée rocambolesque.

Après une entrée dynamique à Geoffroy-Guichard face à Saint-Étienne trois jours plus tard (2-1), l’ailier rhodanien retrouvait une place de titulaire en Ligue 1 samedi soir face à Rennes. Et son apport a tout de suite été visible. Auteur de l’ouverture du score rhodanienne, Malick Fofana a joué de ses qualités de vitesse et de frappeur. Un missile barre rentrante sur lequel n’a rien pu faire Brice Samba (1-0, 8e). L’ancien joueur de La Gantoise aurait même pu inscrire un doublé si Rayan Cherki n’avait pas été hors-jeu à la suite d’une belle action collective (68e).

Aucun jeune n’avait fait aussi bien depuis Karim Benzema

Déterminé et déterminant, Malick Fofana monte en puissance après son entorse. Face à Rennes, les hommes de Paulo Fonseca doivent en partie leur succès à la très bonne forme du jeune joueur de 20 ans. Une jeunesse impactante qui le rapproche des plus grands joueurs passés par l’OL. L’ailier est devenu samedi le plus jeune footballeur (20 ans et 26 jours) à inscrire son 15e but en compétition officielle depuis Karim Benzema le 26 août 2007 (19 ans et 8 mois).

Sur les trois dernières rencontres de la saison, le Belge devra de nouveau afficher ses capacités de dribbleur s’il veut permettre à son club d’envisager une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Une campagne européenne à laquelle il pourrait de nouveau participer. Ou pas. L’été devrait en tout cas être animé pour lui. Entre l’ambition de le retenir et la tentation d’un gros chèque, qui plus est à trois ans de la fin de son contrat, voilà encore un sujet sur lequel John Textor sera attendu. À noter que Malick Fofana a récemment changé d'agents.